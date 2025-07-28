Жители Набережных Челнов лишились прав на управление судами из-за коррупции

Они платили за получение удостоверений без прохождения практического экзамена

Фото: Динар Фатыхов

Шесть жителей Набережных Челнов лишены прав на управление маломерными судами по искам Камского транспортного прокурора. Ранее эти граждане были привлечены к уголовной ответственности за дачу взяток инспектору ГИМС, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2022—2023 годах они незаконно передавали денежные средства инспектору Нижнекамского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану за получение удостоверений на право управления маломерными судами без прохождения практического экзамена.

Камский транспортный прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия этих прав.

Набережночелнинский городской суд Татарстана удовлетворил требования прокурора. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры. Шесть граждан признаны виновными по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Еще в июне Камская транспортная прокуратура завершила расследование дела в отношении челнинца, незаконно получившего удостоверение на право управления маломерным судном.

Рената Валеева