В Татарстане предложили создать центр компетенций по кабельной технике

Этот и другие проекты представили на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» состоялось сегодня в Доме правительства Республики Татарстан под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин доложил об итогах деятельности нефтегазохимических предприятий Татарстана.

Предприятиям топливно-энергетического комплекса предложили рассмотреть Подольский завод в качестве надежного поставщика кабельно-проводниковой продукции. С такой инициативой выступил директор ООО НПО «Подольский завод специальных кабелей» Максим Круглов.

Он также предложил рассмотреть возможность создания на базе КГЭУ центра компетенций по кабельной технике при содействии АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Рустам Минниханов отметил, что тема интересна для Татарстана и для его экономики, так как кабельную продукцию используют многие крупные предприятия. «У нас огромное количество потребителей кабельной продукции», — подчеркнул он и поручил проработать вопросы взаимодействия.



Проректор РТУ МИРЭА из Москвы Игорь Рогов представил балльно-рейтинговую систему учета успеваемости студентов технологического вуза и опыт по ее внедрению. Рустам Минниханов отметил, что она актуальна для образовательных учреждений.

На мероприятии также представили доклад «Интеграция ПО разработки ГК «СиСофт» и «Нанософт» в основные образовательные программы вузов». Директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями Олег Егорычев рассказал о мерах для интеграции отечественного ПО в основные образовательные программы учебных заведений.

Дарья Сайфиева