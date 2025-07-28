Мэр Казани поручил «посмотреть ретейлерам в глаза» и оснастить мусорки видеокамерами

В городе хотят установить видеонаблюдение на контейнерных площадках и пожурить за беспорядок «Магнит» и «Пятерочку»

Ретейлеры намусорили на несколько миллионов

За первое полугодие 2025 года количество дел, рассмотренных в Казани административной комиссией, выросло на 21,3% и достигло 125 тыс. Сумма исполненных постановлений составила 279 млн рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Особое внимание хочу уделить нарушению требований правил благоустройства. За первое полугодие рост составил 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это тревожный сигнал, ведь речь идет о внешнем облике города, его чистоте, порядке и безопасности, — подчеркнул он.

По словам докладчика, в числе наиболее частых нарушителей оказались крупные ретейлеры — АО «Тандер» (торговая марка «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая марка «Пятерочка»). В их отношении вынесли более 100 постановлений. Сумма штрафов составляет 1,5 млн и 7,4 млн рублей соответственно.

Мэр Казани Ильсур Метшин в ответ поручил руководителю исполкома Рустему Гафарову побеседовать с ретейлерами. «Посмотреть в глаза надо. В прошлые разы, когда по зиме вопросы были, [мы] до определенного уровня достучались, результаты были. Давайте и это выполним», — призвал мэр.

На одну пятую выросло число постановлений за неоплаченную парковку

За шесть месяцев текущего года в Казани за размещение транспорта без оплаты парковочного места составили 116 235 административных постановлений. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил Наиль Биктагиров. Причина роста — в увеличении количества муниципальных парковок на 34,5%.



В общественном транспорте, в свою очередь, ведется мониторинг бескондукторной оплаты проезда. Основная работа в данном направлении началась в мае. Были выявлены первые 59 нарушений. «Назначено штрафов на сумму 120 тыс. рублей, из которых взыскано на сегодня 65 тыс.», — сообщил Биктагиров.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Мусорки снабдят видеонаблюдением

Как рассказал спикер, в прошлом году УК ПЖКХ попросила организовать более строгий контроль за нарушениями правил благоустройства на площадках сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). С начала 2025 года в пилотном режиме была внедрена система автоматической фиксации нарушений с использованием программно-аппаратного комплекса на базе ИИ.

— Пока проект реализуется на двух площадках, но уже сегодня можно говорить о его положительном эффекте. <...> 41 собственник привлечен к административной ответственности на сумму 82 тыс. рублей, из которых удалось взыскать 46 тыс., — заявил Наиль Биктагиров.

Он предложил масштабировать проект на наиболее проблемные участки сбора и вывоза ТКО. По информации УК ПЖКХ, таких в городе 67. Затраты составят порядка 53 млн рублей.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Показали видео, как варварски просто [горожане мусорят]. Как надо не уважать людей — приезжать, вываливать на землю, — заявил на «деловом понедельнике» Ильсур Метшин. — Там есть номера, есть лица. Показывать надо, как люди «любят» чистоту и город.



Он поручил подготовить данные о размере необходимых вливаний и местах, где необходимо видеонаблюдение. Зато культура вождения в Казани повысилась, отметил мэр Казани:

— Помню, как сердце кровью обливалось. Из окошек личного автотранспорта летело все, что только могло: и бычки, и спички, и коробки из-под сигарет, и банки... Все поменялось в первый день Универсиады. Как [перед представлением] открывается занавес, так мы проснулись в новой Казани. <...> Мы видим, как пропускают вежливо пешеходов. А увидеть мусор, вылетающий из окна, — это уже ЧП всегородского масштаба.

Галия Гарифуллина