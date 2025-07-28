Жители домов Советского и Приволжского районов Казани на сутки останутся без воды
Причина в подключении одного из зданий к централизованным сетям водоснабжения
Жители домов Советского и Приволжского районов на сутки останутся без воды из-за подключения здания к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
С 9:00 29 июля до 9:00 30 июля будет прекращена в поселках:
- пос.Салмачи:
- ул. 2-я Центральная, нечетные номера от 141 до 159в;
- ул.Атнинская, 116, 117, 117а, 117б, 118, 119, 124, 124а, 125, 126, 126а, 126б, 127, 128, 129, 131, 159, 161;
- ул.Жемчужная — все номера домов;
- пер.Раздольный четные номера от 2 до 6, нечетные номера от 1 до 23;
- ул.Стройная,16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 34д корп.1,2,3.
А также все дома по улицам Ак чәчәкләр, Фиалковая, Черноплодная:
- пос. Вишневка — все улицы;
- пос. Новая Вишневка — все улицы;
- пос. Привольный — все улицы.
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