Жители домов Советского и Приволжского районов Казани на сутки останутся без воды

Причина в подключении одного из зданий к централизованным сетям водоснабжения

Фото: Динар Фатыхов

Жители домов Советского и Приволжского районов на сутки останутся без воды из-за подключения здания к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

С 9:00 29 июля до 9:00 30 июля будет прекращена в поселках:

пос.Салмачи:

ул. 2-я Центральная, нечетные номера от 141 до 159в;

ул.Атнинская, 116, 117, 117а, 117б, 118, 119, 124, 124а, 125, 126, 126а, 126б, 127, 128, 129, 131, 159, 161;

ул.Жемчужная — все номера домов;

пер.Раздольный четные номера от 2 до 6, нечетные номера от 1 до 23;

ул.Стройная,16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 34д корп.1,2,3.

А также все дома по улицам Ак чәчәкләр, Фиалковая, Черноплодная:

пос. Вишневка — все улицы;

пос. Новая Вишневка — все улицы;

пос. Привольный — все улицы.

Дарья Сайфиева