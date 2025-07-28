Новости общества

22:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители домов Советского и Приволжского районов Казани на сутки останутся без воды

11:41, 28.07.2025

Причина в подключении одного из зданий к централизованным сетям водоснабжения

Жители домов Советского и Приволжского районов Казани на сутки останутся без воды
Фото: Динар Фатыхов

Жители домов Советского и Приволжского районов на сутки останутся без воды из-за подключения здания к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

С 9:00 29 июля до 9:00 30 июля будет прекращена в поселках:

  • пос.Салмачи:
  • ул. 2-я Центральная, нечетные номера от 141 до 159в;
  • ул.Атнинская, 116, 117, 117а, 117б, 118, 119, 124, 124а, 125, 126, 126а, 126б, 127, 128, 129, 131, 159, 161;
  • ул.Жемчужная — все номера домов;
  • пер.Раздольный четные номера от 2 до 6, нечетные номера от 1 до 23;
  • ул.Стройная,16, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 34д корп.1,2,3.

А также все дома по улицам Ак чәчәкләр, Фиалковая, Черноплодная:

  • пос. Вишневка — все улицы;
  • пос. Новая Вишневка — все улицы;
  • пос. Привольный — все улицы.
Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также