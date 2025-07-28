В России за сутки потушено 47 лесных пожаров в 17 регионах

Работы по тушению 65 пожаров в 17 регионах продолжаются

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России потушили 47 лесных пожаров в 17 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 65 пожаров в 17 регионах.



В борьбе с огнем задействован 1 851 человек, 241 единица техники и 32 воздушных судна. 87 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 64 работника ФБУ «Авиалесоохрана».

В трех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 57 регионах.

Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.



Дарья Сайфиева