Михаил Симонов победил в гонке SMP TCR Russia в Казани

Он финишировал с временем 29.04.956

Фото: Динар Фатыхов

Михаил Симонов одержал победу в гонке классов SMP TCR Russia и «Супер-продакшн», которая прошла на трассе «Казань Ринг Каньон». Он финишировал с временем 29.04.956.

Второе место занял Владимир Атоев с результатом 29.06.271, а третьим стал Артем Слуцкий, показавший время 29.10.023.



Анастасия Фартыгина