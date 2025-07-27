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Михаил Симонов победил в гонке SMP TCR Russia в Казани

20:11, 27.07.2025

Он финишировал с временем 29.04.956

Михаил Симонов победил в гонке SMP TCR Russia в Казани
Фото: Динар Фатыхов

Михаил Симонов одержал победу в гонке классов SMP TCR Russia и «Супер-продакшн», которая прошла на трассе «Казань Ринг Каньон». Он финишировал с временем 29.04.956.

Второе место занял Владимир Атоев с результатом 29.06.271, а третьим стал Артем Слуцкий, показавший время 29.10.023.

Анастасия Фартыгина

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