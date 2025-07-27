Сотрудники ТГК-16 приняли участие в праздновании Дня ВМФ
Энергетики посетили торжественные мероприятия в Нижнекамске
Сегодня, 27 июля, в Нижнекамске прошли торжественные мероприятия, посвященные 329-й годовщине Военно-морского флота России.
У Монумента Победы прошла церемония памяти в честь моряков, погибших при исполнении служебного долга, и минута молчания. Завершил праздник торжественный марш военнослужащих по площади Победы.
Отдать дань уважения морякам пришли горожане и гости города. Посетили мероприятие и сотрудники ТГК-16. Энергетики Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) ежегодно принимают участие в торжественных мероприятиях в честь Дня ВМФ.
— День Военно-морского флота — это не только праздник для военнослужащих, но и день, когда мы должны помнить о героизме и подвиге тех, кто защищал и сейчас защищает нашу Родину. Чтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину, важно для сохранения исторической памяти и укрепления патриотизма, — подчеркнул генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.
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