В «Водоканале» подсчитали количество устраненных засоров в системе канализации за полгода

Специалисты казанского «Водоканала» продолжают напоминать жителям о том, что система канализации — это не мусорное ведро

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Специалисты казанского «Водоканала» продолжают напоминать жителям о том, что система канализации — это не мусорное ведро и она не предназначена для бытового мусора и пищевых отходов. За полгода аварийные бригады устранили более 8,5 тысячи засоров в системе водоотведения — и эта статистика растет по отношению к цифрам прошлого года (около 7 тысяч засоров за 6 месяцев 2024 года).

Аварийные бригады ежедневно выезжают по заявкам на засоры в канализации и в среднем за сутки собирают около 2 тонн мусора. Работа по устранению засоров и прочистке канализационной системы является весьма затратной статьей: ежегодно на это тратятся десятки миллионов рублей, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры. За полгода специалисты прочистили и промыли более 70 км сетей водоотведения.

«Главные враги для системы канализации — это влажные салфетки, ушные палочки, средства гигиены и контрацепции, такие вещи приходится доставать вручную. Салфетка никуда не исчезает после смыва, этот материал разлагается не быстро и надолго остается в трубах, собирается в комок, образует пробку, которая дальше приведет к засору, — пояснили в пресс-службе МУП «Водоканал» Казани. — Еще больший ущерб такие предметы причиняют канализационным насосным станциям, куда приходят сточные воды. Если мусор попадает в насос, оборудование выходит из строя, нарушается вся система водоотведения. Ремонт требует времени, человеческих ресурсов и больших материальных вложений».

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Стоки (вода из умывальника, жирная вода из кухонной мойки, из душа и туалета) устремляются по внутридомовым инженерным сетям. В подвальной части дома инженерные сети плавно переходят в трубу-выпуск, отводящую стоки из здания под землей. Далее стоки направляются по трубам в смотровой колодец, а из него — в сеть наружной канализации. Канализационная сеть изначально создается как безнапорная, самотечная.

«Для начала нужно найти колодец, с которого будет устраняться засор. Нередко мастерам приходится вскрывать несколько канализационных колодцев, чтобы подобраться к засору. Работы осложняются припаркованными автомобилями, незаконными строениями в охранной зоне коллектора, засыпанными грунтом или закатанными под асфальт люками, зимой — сугробами или наледью, и сотрудники «Водоканала» тратят немало времени и сил, чтобы обеспечить доступ к колодцу», — отметили в пресс-службе.

Когда нужный колодец найден, при помощи направляющей трубы в канализацию погружают несколько десятков метров гибкого троса со специальными насадками и проталкивают по трубе до места расположения засора. Это может быть расстояние от одного до 50 метров. Для того чтобы пробить засор, требуется мужская сила, особенно если в канализационную сеть попал твердый крупный предмет. Иногда сделать вручную это не получается, и сотрудники вызывают спецтехнику — гидродинамическую машину и вакуумный погрузчик.

Сброс посторонних предметов в сети наружной канализации категорически запрещен и является нарушением п. 5.8.7. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Централизованная система водоотведения предназначена только для продуктов жизнедеятельности организма человека или животных (но нельзя выбрасывать наполнители для туалета животных), душевых и кухонных стоков, стоков стиральных машин. Канализацией надо пользоваться по назначению и не выбрасывать в нее твердые бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой мусор, чтобы время и средства, потраченные сотрудниками на устранение засоров, могли бы быть направлены на ремонт и плановые работы.