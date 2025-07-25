Главе Ленино-Кокушкинского поселения вынесли «предупреждение» за недостоверную декларацию о доходах

Ранее его оштрафовали за аналогичное нарушение

Фото: скриншот сайта Пестречинского муниципального района

Главу Ленино-Кокушкинского поселения Азата Сайфутдинова уличили в предоставлении некорректной декларации о доходах и имуществе. Об этом стало известно из решения совета Пестречинского района Татарстана. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что, будучи должностным лицом, он был обязан предоставить достоверные и полные сведения о доходах. Однако в 2023 году он предоставил некорректную декларацию. В связи с этим ему вынесено предупреждение. О том, почему решение по чиновнику принято спустя два года, не сообщается. Информацию о нарушении районные власти направили в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова.

По данным официального сайта района, 40-летний Сайфутдинов является главой поселения с июля 2018 года. До этого он работал в управлении пенсионного фонда Пестречинского района.

Отметим, что это не первое правонарушение, на котором ловят Сайфутдинова. В июле 2023-го он нарушил сроки предоставления отчетности по страховым взносам в Фонд социального страхования за девять месяцев 2022 года. За это он получил штраф 300 рублей.

Дмитрий Зайцев