В Татарстане за полгода возместили ущерб от преступлений на 2 млрд рублей

В этом году следователи возбудили 2,1 тыс. уголовных дел и расследовали 2,5 тыс. преступлений, из которых 1,4 тыс. — тяжкие и особо тяжкие.

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в первом полугодии 2025 года арестовали имущество фигурантов уголовных дел на сумму 2 млрд рублей и на такую же сумму компенсировали ущерб потерпевшим. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следкома России по Татарстану.

В этом году следователи возбудили 2,1 тыс. уголовных дел и расследовали 2,5 тыс. преступлений, из которых 1,4 тыс. — тяжкие и особо тяжкие. Количество сообщений о преступлениях снизилось на 7% по сравнению с прошлым годом, составив 4,3 тыс.

Среди новых дел 472 касаются коррупции, и в суд уже направили 255 таких дел, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2024 году общий объем возмещенного ущерба составил 3 миллиарда рублей. Глава СУ СКР по республика Валерий Липский отметил, что работа по возмещению ущерба и борьбе с преступностью продолжается.

Анастасия Фартыгина