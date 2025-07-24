Семак: «Рубин» и «Зенит» знают лучшие качества друг друга

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Мне кажется, и «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась. Прекрасно понимаем и знаем лучшие качества друг друга. Уже исходя из состояния, из самой игры будет видно, кто насколько готов и кто окажется лучше в данном конкретном матче, — сказал Семак на пресс-конференции в преддверии вылета в столицу Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Рубином» и «Зенитом» состоится 27 июля в Казани, начало игры — в 20.00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».



«Рубин» в первом туре нового сезона РПЛ одержал победу над «Ахматом» в Грозном со счетом 2:0. «Зенит» на старте чемпионата обыграл «Ростов» в домашнем поединке в Санкт-Петербурге — 2:1.

Зульфат Шафигуллин