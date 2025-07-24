Гроза и порывистый ветер ожидаются в Татарстане в пятницу

Порывы ветра могут достигать от 15 до 18 метров в секунду.

Фото: Дарья Пинегина

В пятницу, 25 июля, в Республике Татарстан и Казани ожидается сильный ветер порывами от 15 до 18 метров в секунду. Днем возможна гроза, ночью и утром местами туман. Об этом сообщает РСЧС.

Жителям региона рекомендуют не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Также нельзя оставлять детей без присмотра. Во время ухудшения погодных условий нужно оказывать помощь пожилым и больным людям.

Напомним, что 23 июля Казань накрыл сильнейший ливень.

Маргарита Бондаренко