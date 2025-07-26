В Казани запускают учет муниципального жилищного фонда

Платформа поможет в учете муниципальных жилых помещений

Фото: Реальное время

В Казани запускают информационную систему «Учет муниципального жилищного фонда», которая поможет автоматизировать процессы учета, анализа и мониторинга недвижимости. Соответствующее постановление опубликовано на портале муниципальных правовых актов Казани.

Согласно документу, система создается для учета объектов муниципального жилищного фонда, повышения прозрачности управления таким жильем и качества данных. Кроме того, система поможет уменьшить число ошибок из-за человеческого фактора и обеспечить формирование отчетности и аналитики на основе достоверных данных.

Функционал системы заключается в регистрации, редактировании и загрузке данных о жилых помещениях. ИС автоматически загружает информацию о начислениях, приборах учета, показаниях, лицевых счетах и оплатах. Работать система будет круглосуточно.

Напомним, что в Казани в очереди на получение муниципального жилья стоят 11,2 тыс. семей.

Маргарита Бондаренко