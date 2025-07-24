Татарстанцев будут судить за получение 116 млн рублей с помощью нелегальной банковской деятельности

Обвиняемые проводили операции со счетами клиентов без лицензии кредитной организации

Фото: Динар Фатыхов

Четверо татарстанцев предстанут перед судом за осуществление незаконной банковской деятельности и получение нелегальной прибыли в размере 116 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.



Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова и Камила Шмелева обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица).

С января 2022 года по май 2024 года они проводили операции со счетами клиентов без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии через две подконтрольные им фирмы — ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой».

За этот период они провели сделки с денежными средствами клиентов на сумму свыше 970 млн рублей с целью получения прибыли.

Также с 4 января 2022 года по 31 января 2024 года Камила Шмелева убедила около шести татарстанцев стать учредителями и директорами 14 организаций. Она предлагала им вести совместный бизнес, используя созданные ими фирмы для обналичивания незаконно полученных денег.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Дарья Сайфиева