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В Таиланде камбоджийский снаряд «Град» попал в магазин на заправке

10:43, 24.07.2025

В результате происшествия погибло два человека

Снаряд камбоджийской системы залпового огня «Град» попал в магазин на автозаправочной станции в Таиланде. Об этом сообщает РИА «Новости».

В результате происшествия погибло два человека, многие находившиеся в магазине покупатели получили ранения.

Ранее Таиланд и Камбоджа обвинили друг друга в совершении первых ударов, в результате чего произошло вооруженное столкновение.

Армия Таиланда отметила, что камбоджийские солдаты открыли огонь. В ответ Таиланд с помощью истребителей F-16 уничтожил военную цель на территории Камбоджи и закрыла все пункты пропуска на границе с Камбоджей.

Дарья Сайфиева

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