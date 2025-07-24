В Таиланде камбоджийский снаряд «Град» попал в магазин на заправке
В результате происшествия погибло два человека
Снаряд камбоджийской системы залпового огня «Град» попал в магазин на автозаправочной станции в Таиланде. Об этом сообщает РИА «Новости».
В результате происшествия погибло два человека, многие находившиеся в магазине покупатели получили ранения.
Ранее Таиланд и Камбоджа обвинили друг друга в совершении первых ударов, в результате чего произошло вооруженное столкновение.
Армия Таиланда отметила, что камбоджийские солдаты открыли огонь. В ответ Таиланд с помощью истребителей F-16 уничтожил военную цель на территории Камбоджи и закрыла все пункты пропуска на границе с Камбоджей.
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