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В аэропорту Сочи задержано 56 рейсов, включая рейс в Казань

10:19, 24.07.2025

В ночь на 24 июля Сочи атаковали БПЛА, в связи с чем для обеспечения безопасности в аэропорту ввели ограничения

В аэропорту Сочи задержано 56 рейсов, включая рейс в Казань
Фото: Динар Фатыхов

В аэропорту Сочи массово задерживаются 56 авиарейсов на вылет и прилет, в том числе рейс из Казани. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

Задерживаются не только внутренние рейсы, но и международные рейсы, включая самолеты в Анталью, Стамбул, Бодрум, Батуми, Тбилиси и Шарм-эль-Шейх.

В ночь на 24 июля Сочи атаковали БПЛА. От падения обломков в Адлерском районе погибла женщина. Для обеспечения безопасности в аэропорту вводились ограничения на полеты.

Дарья Сайфиева

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