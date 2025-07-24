Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +28 градусов

Кратковременные дожди, местами гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, локально град.

Ветер северо-восточный 4—9 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит около +19 градусов. Днем ожидается от +23 до +28 градусов.

В Казани утром прогнозируется туман, днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. Воздух днем прогреется до +27 градусов.



Зульфат Шафигуллин