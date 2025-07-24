Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +28 градусов
Кратковременные дожди, местами гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, локально град.
Ветер северо-восточный 4—9 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит около +19 градусов. Днем ожидается от +23 до +28 градусов.
В Казани утром прогнозируется туман, днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. Воздух днем прогреется до +27 градусов.
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