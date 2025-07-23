В Казани подростка сняли на видео во время стрельбы из пневматики с балкона

Им оказался подросток 2009 года рождения

Фото: Реальное время

В Казани полиция составила административный протокол на законного представителя несовершеннолетнего, устроившего стрельбу с балкона квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Видеозапись инцидента, произошедшего на улице Зур Урам, была обнаружена в социальных сетях. В ходе проверки полицейские установили квартиру и личность стрелявшего — им оказался подросток 2009 года рождения. Мать несовершеннолетнего подтвердила, что это ее сын.

В отношении законного представителя подростка составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Рената Валеева