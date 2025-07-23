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На организацию нефтегазохимического форума в Казани потратят почти 10 млн рублей

15:04, 23.07.2025

Форум пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» с 26 по 28 августа 2025 года

На организацию нефтегазохимического форума в Казани потратят почти 10 млн рублей
Фото: Мария Зверева

На организацию и проведение Татарстанского нефтегазохимического форума в 2025 году направят почти 10 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Госкомитет Татарстана по закупкам. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2025 год.

Средства планируется выделить из бюджета республики.

Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» с 26 по 28 августа 2025 года.

Дарья Сайфиева

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