На организацию нефтегазохимического форума в Казани потратят почти 10 млн рублей

Форум пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» с 26 по 28 августа 2025 года

Фото: Мария Зверева

На организацию и проведение Татарстанского нефтегазохимического форума в 2025 году направят почти 10 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Госкомитет Татарстана по закупкам. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2025 год.

Средства планируется выделить из бюджета республики.

Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет в выставочном центре «Казань Экспо» с 26 по 28 августа 2025 года.

Дарья Сайфиева