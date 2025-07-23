В связи с ситуацией на Городецком гидроузле в Минтрансе создали оперштаб

После обрушения части шлюза там был остановлен проход судов, где находилось 1,5 тыс. человек

Фото: Артем Дергунов

В Минтрансе создали оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле после обрушения части камеры шлюзов. Об этом сообщает ИА «Время Н».

На месте происшествия начат демонтаж части оголовка шлюза при помощи самосвалов, барж, кранов и экскаваторов.

Обрушение произошло 22 июля во время строительства новой камеры №15А. Из-за этого проход через шлюз пассажирских судов, где находилось 1,5 тыс. пассажиров, был остановлен. Роспотребнадзор организовал горячую линию для защиты прав пассажиров круизных теплоходов.

Туроператоры уже частично изменили маршруты для туристов и пересадили пассажиров на другие суда или организовали им рейсы наземным транспортом. Деньги за билеты на отмененные рейсы туристам вернут.

Специалисты внимательно изучат ситуацию и дадут заключение по срокам возобновления навигации по Волге в Нижегородской области.

Дарья Сайфиева