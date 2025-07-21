«Ак Барс» интересуется Ткачевым и двумя хоккеистами из Северной Америки
Стали известны трансферные цели казанского хоккейного клуба в летнее межсезонье
«Ак Барс» интересуется экс-форвардом «Авангарда» Владимиром Ткачевым и двумя хоккеистами из Северной Америки. Такую информацию опубликовало издание «Спорт-Экспресс».
По данным источника, «Ак Барс» борется за подписание нидерландского форварда Даниэла Спронга с московским ЦСКА. Также клуб заинтересован в приобретении российского нападающего Григория Денисенко, права на которого принадлежат ярославскому «Локомотиву». Оба хоккеиста прошлый сезон провели в Северной Америке.
На Ткачева, помимо «Ак Барса», претендуют «Металлург», ЦСКА и «Трактор». В омском «Авангарде» хоккеист зарабатывал 120 млн рублей в год.
В летнее межсезонье «Ак Барс» подписал трех новичков: Брэндона Биро, Уайатта Калинюка и Михаила Фисенко.
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