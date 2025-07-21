«Ак Барс» интересуется Ткачевым и двумя хоккеистами из Северной Америки

Стали известны трансферные цели казанского хоккейного клуба в летнее межсезонье

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» интересуется экс-форвардом «Авангарда» Владимиром Ткачевым и двумя хоккеистами из Северной Америки. Такую информацию опубликовало издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Ак Барс» борется за подписание нидерландского форварда Даниэла Спронга с московским ЦСКА. Также клуб заинтересован в приобретении российского нападающего Григория Денисенко, права на которого принадлежат ярославскому «Локомотиву». Оба хоккеиста прошлый сезон провели в Северной Америке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На Ткачева, помимо «Ак Барса», претендуют «Металлург», ЦСКА и «Трактор». В омском «Авангарде» хоккеист зарабатывал 120 млн рублей в год.

В летнее межсезонье «Ак Барс» подписал трех новичков: Брэндона Биро, Уайатта Калинюка и Михаила Фисенко.

Зульфат Шафигуллин