Суд Татарстана утвердил посадку менеджера «Газпромбанка» на 6 лет за кражу 14 млн

До приговора она успела погасить 1,3 из 14 краденых миллионов

Фото: Динар Фатыхов

Накануне в Казани вступил в силу приговор Приволжского райсуда Казани в отношении Гульнары Мифтаховой, осужденной по обвинению в краже со счетов «Газпромбанка» 14 млн рублей, неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном обороте средств платежа. Бывшей сотруднице казанского отделения банка не удалось убедить Верховный суд Татарстана смягчить наказание в виде 6 лет колонии общего режима, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Впрочем, апелляционная инстанция внесла в приговор незначительные изменения, касающиеся зачета сроков действия меры пресечения, которая избиралась Мифтаховой в период следствия и суда.

Процесс по делу о банковской краже проходил в закрытом режиме, однако суд согласился с версией обвинения, что менеджер банка по обслуживанию премиальных клиентов на протяжении нескольких лет снимала деньги со счетов 25 владельцев, используя дубликаты их карт.

К приговору ущерб был возмещен на сумму 1,3 млн рублей.