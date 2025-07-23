Каждый третий подросток считает, что проводит слишком много времени онлайн

Число подростков, которые добровольно делают паузы в использовании смартфонов, выросло на 18% за два года и достигло 40%

Фото: Динар Фатыхов

Число подростков, которые добровольно делают паузы в использовании смартфонов, выросло на 18% за два года и достигло 40%. Такие данные опубликовала исследовательская компания GWI по итогам опроса 20 тыс. подростков и их родителей в 18 странах. Молодые люди все чаще осознанно ограничивают время в соцсетях и на экранах, чтобы защитить психику, сохранить концентрацию и чувство безопасности. Эксперты считают, что дети стали меньше полагаться на родительские запреты и чаще сами контролируют поведение в Сети.

Среди подростков 12–15 лет число тех, кто делает цифровые паузы, стабильно растет. В некоторых случаях они вовсе удаляют приложения. По данным GWI, 34% молодых пользователей намеренно уходят из соцсетей, 29% удаляют приложения из-за того, что тратят на них слишком много времени, а 24% — ради психического здоровья.

Исследование Ofcom за 2024 год показало, что треть подростков от 8 до 17 лет считают свое экранное время чрезмерным. Среди пользователей соцсетей 16–24 лет 47% отключают уведомления или используют режим «не беспокоить» — год назад таких было 40%. В возрастной группе от 25 лет и старше этот показатель составляет 28%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подростки все чаще воспринимают отказ от постоянного подключения как личное решение, а не вынужденную меру. По словам экспертов, они обсуждают между собой опыт отказа от соцсетей и делятся тем, что помогает чувствовать себя лучше. Среди таких способов — перерывы в использовании гаджетов, переключение на позитивный онлайн-контент или полное удаление аккаунтов. По словам специалистов, подростки также начинают критически относиться к самим платформам. Они осознают, что соцсети построены на привлечении и удержании внимания. Некоторые воспринимают цифровую паузу как форму протеста против того, что их время, внимание и самооценка превращаются в товар.

Профессор поведенческих наук университета Бата отметил, что подростки быстрее родителей осваивают встроенные функции управления временем в смартфонах. Однако, по его словам, пока нет однозначных данных о том, насколько эти функции меняют поведение в долгосрочной перспективе. Исследование также показало, что почти половина молодых людей хотели бы жить в мире без интернета. Столько же поддерживают идею цифрового комендантского часа. Более 75% признались, что чувствуют себя хуже после использования соцсетей.

Родители тоже обеспокоены ситуацией. Социальные сети вошли в тройку главных страхов наряду с климатом, войной и жильем. 8% признались, что ужесточили правила экранного времени после просмотра сериала Netflix Adolescence о насилии в интернете. Молодые люди в возрасте 18–25 лет считают, что их родители предоставили им доступ к смартфонам слишком рано. Многие говорят, что ограничат доступ к гаджетам для своих будущих детей до позднего подросткового возраста.

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Екатерина Петрова