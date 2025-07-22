Казани троллейбус врезался в столб после столкновения с легковушкой: пострадали пассажиры
По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу троллейбусу при перестроении.
Сегодня в Казани на улице Ибрагимова произошла авария с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП движение в этом направлении было временно приостановлено. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу троллейбусу при перестроении. Чтобы избежать столкновения, водитель троллейбуса резко свернул, в результате чего врезался в опору, которая затем упала на проезжую часть.
В троллейбусе находились пассажиры, и четверо из них получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в 7-ю горбольницу. На месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД и аварийных служб. Из-за аварии образовалась пробка.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».