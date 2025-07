Китай отказался печатать книгу Джо Сакко из-за спорных карт

Типография в Китае отказалась печатать издание из-за несоответствия границ на картах официальной позиции китайских властей

Фото: Динар Фатыхов

Выход новой книги журналиста и автора комиксов Джо Сакко The Once and Future Riot отложили почти на месяц. Причина задержки — отказ китайской типографии печатать карты, изображенные в книге. Сначала издание планировали выпустить в сентябре 2025 года, но теперь оно выйдет позже.

Издательство Metropolitan, входящее в состав Henry Holt, подтвердило, что книга не прошла проверку из-за политически чувствительных карт. Типография в Китае отказалась печатать издание из-за несоответствия границ на картах официальной позиции китайских властей. Ранее аналогичная ситуация произошла с другой книгой издательства — A Diary of the Plague Year Элизы Энглер. Тогда также пришлось отказаться от китайской печати и перенести выпуск на несколько месяцев.

Китай остается главным мировым центром печати иллюстрированных изданий. Там сосредоточено оборудование для работы с бумагой высокого качества и цветной печати. Там можно печатать быстро, массово и сравнительно дешево. Конкуренты из США и Канады не могут предложить такой же уровень качества и темп.

Однако большинство типографий в Китае обязаны передавать макеты на проверку в Главное управление по делам печати и публикаций КНР (GAPP). Эта структура контролирует всю медиапродукцию, включая книги, газеты, телевидение и интернет. На практике это означает обязательную цензуру. К проблемным темам относят политику, порнографию и карты, которые часто становятся причиной отказа.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам представителей американских издательств, они заранее оценивают риск, связанный с цензурой. Однако полностью предугадать реакцию цензоров невозможно. В 2024 году власти Китая заблокировали печать второго тома графического романа My Favorite Thing Is Monsters Эмиль Феррис из-за философских реплик. Манга Search and Destroy Ацуси Канэко не прошла из-за изображения советской архитектуры. В обоих случаях издатели нашли альтернативу за пределами Китая.

Смена типографии требует времени и дополнительных затрат. Крупные издательства могут покрыть расходы, но для небольших компаний это становится серьезной проблемой. В 2023 году с этим столкнулось независимое издательство Silver Sprocket из Сан-Франциско. Их книга Cook Like Your Ancestors содержала карты, указывающие происхождение рецептов. Отказ от цензуры привел к затяжному поиску типографии с нужными характеристиками бумаги и печати вне Китая.

Издатели продолжают работать с китайскими типографиями, несмотря на риски. Но все чаще им приходится искать запасные варианты. Книгу Джо Сакко в итоге согласилась напечатать типография во Вьетнаме, принадлежащая той же компании, что и отклонившая заказ в Китае. Карты на восьмой и тринадцатой страницах останутся без изменений.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова