В России предложили призывать на срочную службу в течение календарного года
Сейчас призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В новом документе предлагается расширить срок: с 1 января по 31 декабря
В Госдуму России внесен законопроект, который изменит правила призыва на военную службу. Теперь призывников можно будет отправлять на службу в течение всего календарного года по указу президента.
На данный момент призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В новом документе предлагается расширить этот срок, установив возможность призыва с 1 января по 31 декабря. Однако фактическая отправка призывников останется прежней — дважды в год.
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов выступили с этой инициативой, подчеркивая, что изменения помогут более гибко подходить к вопросам призыва.
Напомним, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для граждан, призванных на военную службу.
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