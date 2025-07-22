В России предложили призывать на срочную службу в течение календарного года

Сейчас призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В новом документе предлагается расширить срок: с 1 января по 31 декабря

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В Госдуму России внесен законопроект, который изменит правила призыва на военную службу. Теперь призывников можно будет отправлять на службу в течение всего календарного года по указу президента.

На данный момент призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В новом документе предлагается расширить этот срок, установив возможность призыва с 1 января по 31 декабря. Однако фактическая отправка призывников останется прежней — дважды в год.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов выступили с этой инициативой, подчеркивая, что изменения помогут более гибко подходить к вопросам призыва.

Напомним, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для граждан, призванных на военную службу.



Анастасия Фартыгина