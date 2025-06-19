В России будут сохранять рабочие места для призывников

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Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для граждан, призванных на военную службу. Этот документ будет представлен в парламент в четверг, пишет РИА «Новости».

Соавторы законопроекта, лидер партии Сергей Миронов и глава думского Комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, считают, что действующие нормы не защищают права призывников. В пояснительной записке к проекту говорится о необходимости исключить автоматическое прекращение трудового договора при призыве на службу.



В настоящее время работодатели могут уволить сотрудника, призванного в армию. Молодой человек уходит на год, а его будущее остается неопределенным. Миронов добавил, что времена изменились и важно поддерживать защитников страны, расширяя их трудовые права.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Законопроект предлагает предоставить военнослужащим отпуск без сохранения заработной платы на весь период службы, включая время на дорогу. Миронов подчеркнул, что такой порядок уже действует для мобилизованных и его следует распространить на срочников.

Яна Лантратова добавила, что принятие закона позволит сохранить за военнослужащими их рабочие места и все связанные с этим гарантии. Она уточнила: «Это вопрос справедливости и равенства. Те, кто защищает страну, должны чувствовать поддержку государства».

Глава комитета считает, что инициатива отвечает современным вызовам и поможет укрепить обороноспособность страны, обеспечивая достойные условия для тех, кто ее защищает.

Накануне Госдума одобрила штрафы до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде.



Анастасия Фартыгина