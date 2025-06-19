В России будут сохранять рабочие места для призывников
Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для граждан, призванных на военную службу. Этот документ будет представлен в парламент в четверг, пишет РИА «Новости».
Соавторы законопроекта, лидер партии Сергей Миронов и глава думского Комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, считают, что действующие нормы не защищают права призывников. В пояснительной записке к проекту говорится о необходимости исключить автоматическое прекращение трудового договора при призыве на службу.
В настоящее время работодатели могут уволить сотрудника, призванного в армию. Молодой человек уходит на год, а его будущее остается неопределенным. Миронов добавил, что времена изменились и важно поддерживать защитников страны, расширяя их трудовые права.
Законопроект предлагает предоставить военнослужащим отпуск без сохранения заработной платы на весь период службы, включая время на дорогу. Миронов подчеркнул, что такой порядок уже действует для мобилизованных и его следует распространить на срочников.
Яна Лантратова добавила, что принятие закона позволит сохранить за военнослужащими их рабочие места и все связанные с этим гарантии. Она уточнила: «Это вопрос справедливости и равенства. Те, кто защищает страну, должны чувствовать поддержку государства».
Глава комитета считает, что инициатива отвечает современным вызовам и поможет укрепить обороноспособность страны, обеспечивая достойные условия для тех, кто ее защищает.
Накануне Госдума одобрила штрафы до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде.
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