«Вину полностью признал»: суд Татарстана вынес приговор замначальника производства Казанского авиазавода

За аферу на 2,5 млн рублей по оборонзаказу и взятку он получил 4,5 года колонии строгого режима

Сегодня Верховный суд Татарстана в закрытом режиме огласил приговор по уголовному делу Фанзиля Фатыхова, бывшего замначальника производства Казанского авиазавода. Ранее он полностью признал вину в особо крупном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и получении взятки и заключил соглашение с силовиками, сообщают источники «Реального времени».

В суд дело менеджера КАЗа поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке. Кроме того, материалы засекретили, поскольку обстоятельства преступления касаются выполнения заказа Минобороны РФ. Речь о контракте по производству в Казани нового поколения бомбардировщиков ТУ-160 («Белый лебедь»), уточняют источники «Реального времени».

Прокурор просил для обвиняемого с КАЗа 6 лет колонии строгого режима. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Фатыхова обвиняли в афере с использованием служебного положения и фиктивным трудоустройством десятка работников КАЗа в компанию «Промтех-Казань», привлеченную по договору субподряда к работе по оборонзаказу. По версии ФСБ, СК и прокуратуры, сотрудники КАЗа лишь числились в АО, а полученную зарплату отдавали обвиняемому — за три месяца набежало 2,5 млн рублей, отмечают источники «Реального времени». Причем именно авиазавод получил статус потерпевшего по этому эпизоду. Действия подсудимого по этой истории силовики также квалифицировали как злоупотребление полномочиями.

Кроме того, бывшего начальника производства обвиняли в получении взятки в 980 тысяч рублей через посредницу — подчиненную директора АО «Промтех-Казань». По версии обвинения, деньги он получил на свою карту несколькими траншами за год работы указанного АО по оборонному контракту — за покровительство субподрядчику, отсутствие претензий и предоставление помещения под раздевалку, хотя по договору привлеченная компания должна была оплачивать аренду.

Роль взяткодателя по этому эпизоду силовики отводят теперь уже бывшему директору АО «Промтех-Казань» Юрию Лыскову. В конце апреля 2025-го он оказался в СИЗО по обвинению в покушении на мошенническое хищение 17,5 млн рублей по тому же контракту о работах по поставке и монтажу кабельной сети на первом серийном образце обновленного самолета ТУ-160 на общую сумму 420 млн рублей. Претензии в свой адрес Лысков не признает.

Арестованный Юрий Лысков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

С учетом особого порядка председательствующий судья ВС Татарстана Ильфир Салихов рассмотрел дело Фатыхова за четыре заседания и сегодня огласил приговор. Признал подсудимого виновным в мошенничестве и получении взятки, назначил ему наказание в 4,5 года колонии строгого режима, постановив взять под стражу в зале суда. Ранее в отношении этого фигуранта был избран запрет определенных действий.

Заметим, санкция по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы, а верхняя планка по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) составляет 10 лет. По данным источников «Реального времени», гособвинитель предлагал для фигуранта наказание в 6 лет колонии — правда, по трем эпизодам.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями суд исключил как излишне вмененное, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда Татарстана. Также по делу удовлетворен гражданский иск Казанского авиазавода на сумму 2,5 млн рублей.