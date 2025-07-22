Банк России опубликовал курс валют на среду, 23 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на среду, 23 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Евро вырос на 0,26 рубля, доллар снизился — на 0,24 рубля, а юань — на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,09 рубля;
- евро — 91,78 рубля;
- юань — 10,88 рубля.
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