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Банк России опубликовал курс валют на среду, 23 июля

17:53, 22.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на среду, 23 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на среду, 23 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Евро вырос на 0,26 рубля, доллар снизился — на 0,24 рубля, а юань — на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,09 рубля;
  • евро — 91,78 рубля;
  • юань — 10,88 рубля.
Анастасия Фартыгина

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