В Казани временно ограничат движение транспорта из-за матча «Рубин» — «Зенит»

Период ограничений: 27 июля 2025 года с 16.00 до 23.00

Фото: Артем Дергунов

В связи с проведением важного футбольного матча между командами «Рубин» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург) в столице Татарстана будут введены временные ограничения движения транспорта.

Ограничения будут действовать 27 июля 2025 года с 16.00 до 23.00 на нескольких ключевых участках города. В частности, будет ограничено движение по улице Чистопольской от улицы А. Бичурина до проспекта Ямашева, по улице С. Хакима от улицы Ф. Амирхана до улицы Чистопольской, а также по проспекту Ямашева от улицы Адоратского до Сибирского тракта.

Кроме того, ограничения затронут улицу Академика Арбузова от улицы Журналистов до проспекта Ямашева и дублер улицы Гаврилова от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольской. На этих участках будет запрещена парковка и движение средств индивидуальной мобильности.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, а существующие знаки будут зачехлены. Дороги будут перекрыты грузовой техникой или противотаранными блоками.

Ранее «Реальное время» сообщало, что «Рубин» победил «Ахмат» в Грозном с двумя безответными голами.

Дмитрий Зайцев