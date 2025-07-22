HP должна более 940 млн долларов бывшему партнеру по бизнесу

Британский суд постановил, что компания не выплатила причитающиеся средства экс-руководителю Autonomy Майку Линчу и его деловому партнеру

HP обязана выплатить более 940 миллионов долларов бывшему деловому партнеру Майка Линча — соучредителя технологической компании Autonomy. Такое решение вынес британский суд, рассмотрев спор о задолженности, возникшей после того, как американский гигант приобрел Autonomy в 2011 году за 11 миллиардов долларов. Суд установил, что HР нарушила финансовые обязательства перед экс-партнером Линча, который претендует на часть средств от сделки.

Спор длился несколько лет и касался условий участия бывшего партнера в доходах от продажи компании. Первоначально HP обвиняла руководство Autonomy в искажении финансовых показателей, что привело к крупным убыткам после поглощения. Однако текущее решение суда не касается этих обвинений и сосредоточено исключительно на договорных обязательствах перед третьим лицом — экс-бизнесменом, чье имя не раскрывается в открытых источниках.



Решение британского суда пока не вступило в законную силу окончательно — возможны апелляции. Тем не менее оно создает прецедент для пересмотра условий выплат в других международных сделках, где есть сложные схемы участия миноритариев. Для российских компаний это напоминание о важности четкого юридического оформления партнерств, особенно при выходе на зарубежные рынки или привлечении иностранных инвестиций.

Артем Гафаров