На озере Кабан в Казани 17 августа пройдут гонки на китайских лодках

Соревнования проводятся в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 17 августа состоится гонка на китайских лодках «Дракон» по озеру Кабан. Об этом сообщается на сайте Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

Понаблюдать за соревнованием горожане смогут с набережной озера Нижний Кабан.

На гонки подали заявки 16 команд от разных компаний и ведомств, среди которых «Мегастрой», «Кориб», «АВТОКАМА», ПСБ, «Сетевая компания», Минпромторг РТ, команда из Китая Haier и другие. Любое предприятие может подать заявку на участие до 1 августа. Обязательным условием для участие является украшение своей лодки-каноэ в китайском стиле.

Напомним, международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в столице Татарстана 18–19 августа 2025 года. Площадкой проведения вновь станет Международный выставочный центр «Казань Экспо».

Дарья Сайфиева