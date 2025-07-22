Зампред правительства Виталий Савельев посетит Татарстан с рабочей поездкой
Об этом сообщает источник «Реального времени»
Завтра, 23 июля, в Казань с рабочей поездкой прибудет заместитель председателя правительства России Виталий Савельев. Об этом сообщает источник «Реального времени».
В рамках визита Савельева будет сопровождать глава республики Рустам Минниханов.
Последний раз зампред правительства посещал Татарстан в мае текущего года в рамках KazanForum. Тогда, в качестве спецпредставителя по развитию МТК «Север — Юг» (назначен в ноябре прошлого года), Савельев обсуждал перспективы развития этого международного транспортного коридора. Он подчеркнул, что в планах — развитие всех трех маршрутов: транскаспийского (с использованием портов России и Ирана), западного (через Азербайджан) и восточного (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан).
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