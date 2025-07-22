Продажи книг о Древнем Риме выросли в 2,5 раза, об истории Кореи — почти втрое

В 2024 году читатели чаще покупали книги о Китае и Японии. Сейчас спрос сместился в сторону Древнего Рима и Кореи

Объединенная розничная сеть «Читай-город — Буквоед» подвела итоги продаж книг по истории стран за первое полугодие 2025 года. Анализ показал изменение предпочтений. В 2024 году читатели чаще покупали книги о Китае и Японии. Сейчас спрос сместился в сторону Древнего Рима и Кореи. Продажи книг о римской эпохе выросли в 2,5 раза, об истории Кореи — почти втрое.

Также зафиксирован рост интереса к истории США. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи таких книг выросли на 21%. Спрос на книги о Китае и Японии остаётся, но уже не доминирует.

В топ-5 самых продаваемых книг по истории стран в 2025 году вошли: «Всеобщая история Рима» Теодора Моммзена, «Не только кимчхи. История, культура и повседневная жизнь Кореи» Андрея Ланькова, «Китай. Полная история страны» Лю Чжана, «Япония. Полная история страны» Танаки Тайдзи и «Краткая история США» Роберта Римини.

Кроме того, «Читай-город — Буквоед» изучил спрос на учебники по иностранным языкам. В рейтинге самых популярных языков лидирует английский. На втором месте — испанский, затем немецкий, китайский и японский. Эксперты связывают рост интереса к языкам с развитием онлайн-образования и увеличением числа пользователей образовательных платформ.

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Екатерина Петрова