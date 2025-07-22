Из-за упавшего столба на Чистопольской остановилось движение троллейбусов
Речь идет о троллейбусах №1 и №2
Из-за упавшей на дорогу опоры на улице Чистопольской в Казани движение троллейбусов №1 и №2 временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Водитель троллейбуса после того, как его подрезал проезжавший автомобиль, повредил опору.
На месте работают ремонтные службы МУП «Метроэлектротранс».
Ранее сообщалось, что для повышения удобства пассажиров и исключения случайных списаний средств МУП «Метроэлектротранс» внедрило новый порядок оплаты проезда банковской картой за нескольких человек в трамваях и троллейбусах Казани.
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