Из-за упавшего столба на Чистопольской остановилось движение троллейбусов

Речь идет о троллейбусах №1 и №2

Фото: Динар Фатыхов

Из-за упавшей на дорогу опоры на улице Чистопольской в Казани движение троллейбусов №1 и №2 временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Водитель троллейбуса после того, как его подрезал проезжавший автомобиль, повредил опору.

На месте работают ремонтные службы МУП «Метроэлектротранс».

Ранее сообщалось, что для повышения удобства пассажиров и исключения случайных списаний средств МУП «Метроэлектротранс» внедрило новый порядок оплаты проезда банковской картой за нескольких человек в трамваях и троллейбусах Казани.



Дарья Сайфиева