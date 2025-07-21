Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

Фото: Маргарита Головатенко

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился на глубине 34 км, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук, пишет ТАСС.

Землетрясение произошло в 165 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. В настоящее время нет информации о том, как оно ощущалось местными жителями.

Ранее сообщалось о пяти землетрясениях, произошедших на Камчатке за 45 минут.

Анастасия Фартыгина