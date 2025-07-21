Скончалась актриса театра и кино Татьяна Егорова

Актриса театра и кино Татьяна Егорова скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщили 21 июля на сайте Союза кинематографистов России.

— Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна (08.01.1944 — 21.07.2025), — сообщается в официальном заявлении.

Татьяна Егорова начала свою карьеру в 1965 году, сыграв в фильме «Месяц май» режиссера Григория Липшица. В ее фильмографии более 30 работ, среди которых такие известные картины, как «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя» и «Армавир». Долгое время она также была частью Театра сатиры.

Кроме того, Егорова написала несколько книг, включая «Андрей Миронов и я», повесть «Обрученные любовью» и автобиографический роман «Русская роза», а также семь пьес.

Анастасия Фартыгина