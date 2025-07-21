Италия предъявила Meta*, X и LinkedIn налоговые претензии на сумму около €1 млрд

Рим требует уплаты НДС за период с 2015 по 2022 год

Итальянская налоговая служба предъявила трем американским цифровым компаниям — Meta*, X (бывший Twitter) и LinkedIn — претензии по НДС на общую сумму около €1 млрд. Meta* обвиняют в неуплате €887,6 млн, LinkedIn — в €140 млн, а X — в €12,5 млн за предполагаемую недекларированную выручку за периоды с 2015 по 2022 год, включая регистрацию пользователей как обмен персональными данными.

Налоговики утверждают, что регистрация пользователей на платформах соцсетей может рассматриваться как сделка, аналогичная бартерной: пользователи предоставляют свои личные данные в обмен на доступ к услугам. По мнению специалистов, такая модель должна подпадать под действие НДС в соответствии с директивами ЕС.

Компании получили официальные уведомления и имеют 60 дней на подачу апелляции или предложения по урегулированию. В случае отказа может начаться судебный процесс, который, по оценкам, может длиться до десяти лет в итальянской правовой системе.

Если аргументы Италии будут признаны правомерными, это станет прецедентом для всей Евросоюза, вынуждая другие страны применять подобный подход к бесплатным сервисам, основанным на обмене пользовательских данных. Некоторые эксперты предупреждают, что это может затронуть бизнес-модели не только соцсетей, но и онлайн-магазинов, авиакомпаний и СМИ, предлагающих услуги в обмен на данные пользователей.

Артем Гафаров