Путин отметил заслуги жителей Татарстана государственными наградами
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» директору ООО «Энергошинсервис» исполнительного директората ООО «Татшина» Александру Андрющенко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, президент наградил медалями ордена «Родительская слава» три супружеские пары: Ришата и Розу Валиахметовых, Ленара и Наилю Гафуровых, а также Михаила и Ольгу Мешалкиных.
Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители и усыновители, воспитавшие семь и более детей, ведущие социально ответственный образ жизни и подающие положительный пример. На момент награждения младшему ребенку должно быть не менее трех лет.
Один из награжденных родителей или усыновителей имеет право на единовременное денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей.
16 июня Путин также наградил некоторых татарстанцев.
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