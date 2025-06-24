Путин отметил заслуги жителей Татарстана государственными наградами

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» директору ООО «Энергошинсервис» исполнительного директората ООО «Татшина» Александру Андрющенко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, президент наградил медалями ордена «Родительская слава» три супружеские пары: Ришата и Розу Валиахметовых, Ленара и Наилю Гафуровых, а также Михаила и Ольгу Мешалкиных.

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители и усыновители, воспитавшие семь и более детей, ведущие социально ответственный образ жизни и подающие положительный пример. На момент награждения младшему ребенку должно быть не менее трех лет.

Один из награжденных родителей или усыновителей имеет право на единовременное денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей.

16 июня Путин также наградил некоторых татарстанцев.

Рената Валеева