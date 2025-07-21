Акции Block резко выросли после включения компании в индекс S&P 500

Котировки Block прибавили почти 10% благодаря спросу со стороны фондов-индексаторов и внимания инвесторов к финтеху

Фото: Артем Дергунов

Акции Block, ранее известной как Square, подскочили примерно на 10% после сообщения о включении компании в индекс S&P 500. Это произойдет в среду перед началом торгового дня, когда Block заменит Hess в списке компаний под управлением S&P Dow Jones Indices. Возможности, связанные с цифровыми платежами, криптовалютами и бизнес‑решениями, превратили Block в одного из ключевых представителей финтех‑сектора с рыночной стоимостью около $44,8 млрд.

Такое включение — важная веха для компании и всего финтех-рынка: индексные фонды, отслеживающие S&P 500, автоматически купят миллионы акций Block, что усилит спрос и повысит ее видимость среди институциональных инвесторов. Аналитики J.P.Morgan оценивают объем покупок индексерами в 54,2 млн акций.

Несмотря на этот подъем, акции Block отстают от рынка в этом году: с начала года они снизились на 14%, тогда как S& P500 вырос примерно на 7%. В дальнейшем динамика будет зависеть от новых финансовых отчетов, расширения платежных и криптовалютных сервисов, а также реакции рынка на включение в индекс.

Артем Гафаров