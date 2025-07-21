В Буинске мечеть, собор и двухэтажный дом могут признать объектами культурного наследия
Эксперты дали положительные рекомендации о включении объектов в перечень ОКН
Мечеть, собор и двухэтажное административное здание в Буинске хотят признать объектами культурного наследия. Эксперты Комитета Татарстана по охране ОКН дали положительные рекомендации о включении объектов в перечень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Первый объект — вторую соборную мечеть на улице Интернациональной начали строить в 1905 году, она проработала до середины XX века. Затем здание использовали как общежитие, а еще позже здесь работало учреждение бытового обслуживания населения. Восстановление мечети завершилось в конце 1980-х годов.
Троицкий собор, расположенный на улице Космовского, также планируют признать объектом культурного наследия. Его построили в XVIII столетии на месте деревянной церкви. В 1989 году его начали реставрировать.
Также в перечень объектов культурного наследия хотят включить двухэтажный дом на ул. Карла Маркса, который построили в 1882 году и использовали в качестве административного здания.
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