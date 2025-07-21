Песков о планах Алиева подать иски в суды из-за авиакрушения: «Их право»

Инцидент с самолетом произошел 25 декабря 2024 года

Фото: Михаил Захаров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев имеет право подать иск в международные судебные инстанции против России после крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

— В данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут, — отметил представитель Кремля.

25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев считает, что самолет подвергся вмешательству извне, поскольку пострадавшие пассажиры, которые смогли выжить, слышали звук взрыва, пролетая над Грозным.

Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана извинения в связи с инцидентом с азербайджанским самолетом в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.

Дарья Сайфиева