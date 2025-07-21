Патриарх Кирилл вручил Минниханову Орден Славы и чести первой степени
Его вручают за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, укрепление мира и дружбы между народами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил раису Татарстана Рустаму Минниханову Орден Славы и чести первой степени. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Такой награды удостаиваются главы государств и правительств, а также выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, укрепление мира и дружбы между народами.
Это один из наиболее редко присуждаемых орденов Русской Православной Церкви.
Напомним, 20 июля Патриарх Кирилл прибыл в Казань для участия в мероприятиях, посвященных обретению иконы Казанской Божией Матери. Завтра он посетит Набережные Челны.
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