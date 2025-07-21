Патриарх Кирилл вручил Минниханову Орден Славы и чести первой степени

Его вручают за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, укрепление мира и дружбы между народами

Фото: Динар Фатыхов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил раису Татарстана Рустаму Минниханову Орден Славы и чести первой степени. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Такой награды удостаиваются главы государств и правительств, а также выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межрелигиозное сотрудничество, укрепление мира и дружбы между народами.

Это один из наиболее редко присуждаемых орденов Русской Православной Церкви.

Напомним, 20 июля Патриарх Кирилл прибыл в Казань для участия в мероприятиях, посвященных обретению иконы Казанской Божией Матери. Завтра он посетит Набережные Челны.



Дарья Сайфиева