Капремонт придет почти ко всем, тепло станет бесперебойным, а от газовых колонок придется отказаться

Мэрия Казани отчиталась за работу системы ЖКХ с начала 2025 года

Капремонт придет почти в каждый дом

Работники жилищно-коммунального хозяйства Казани уже начали подготовку к зимнему сезону. По данным мэрии, в столице Татарстана 70 203 жилых дома, из которых большинство (64 200) — частные жилые дома, еще 5 889 — многоквартирных, оставшиеся 114 — общежития.



— Проведена контрольная опрессовка тепловых сетей. Общая протяженность на замену тепловых сетей и горячего водоснабжения составляет 31,6 километра. На сегодняшний день это 20 километров сетей, что составляет 63% от плана. Готовность жилого фонда к зиме оценивается в 55%. До 15 сентября потребители должны подтвердить свою готовность к зиме. Остается месяц, и кому-то работу надо усилить, — заявил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, со слов чиновника, не менее актуальным остается вопрос проведения капитального ремонта. Несмотря на то что за почти два десятка лет существования программы отремонтирован 4 191 многоквартирный дом, только в текущем году должны быть отремонтированы 226 домов, из которых в 141 заменят лифты, а в 91 проведут комплексные строительно-монтажные работы.

— Это рекордная цифра. За три последних года была заменено 428 лифтов, в этом — 459, — уточнил он.

Общий уровень готовности на сегодняшний день, отмечает Гиниятуллин, составляет 50%. Сезонные работы (ремонт отопления, фасада, кровли) должны завершиться до 15 августа, оставшиеся — до 1 ноября.

Инфраструктуру или заменят или построят новую

— В текущем году будет завершена рекультивация иловых полей очистных сооружений «Водоканала». Вкупе с введенным в 2021 году цехом по сушке ила это позволяет получить безотходную технологию очистки канализационных стоков миллионного города, а также возвратить 100 гектар на берегу Волги, — сказал Гиниятуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наряду с традиционными работами в Казани реализуется восьмимиллиардный проект «Татэнерго» по строительству магистрального тепловода №5. Его цель — обеспечение бесперебойным теплом около двух миллионов квадратных метров жилья, двенадцати школ и 20 детских садов. В свою очередь «Казэнерго» модернизирует три котельных, заменит 5,5 км сетей. А в Приволжском районе построят котельную взамен той, что была в районе «Военного городка №33».

— Важнейшая задача модернизации стоит перед «Водоканалом». В этом году ведутся работы на четырех наиболее изношенных участках на сумму 817 миллионов рублей. Всего «Водоканал» планирует восстановить шесть километров трубопровода, — отметил Гиниятуллин.

Из определенных плюсов, отмеченных спикером, — пятикратное снижение количества «мусорных жалоб». Связывает он это с правильно выбранной политикой по работе с коммунальными отходами и слежкой за всеми 400 контейнерами для его сбора. По словам Гиниятуллина, до конца года будет отремонтирована 21 точка сбора мусора.

Однако есть проблема, которая продолжает оставаться актуальной, — газовые колонки. В 53 домах Казани после проведения проверок было принято решение об отключении. Причина — некорректно работающая система вентиляции.

В конце июня Госжилинспекция заявляла, что только в Кировском районе Казани есть как минимум четыре многоквартирных дома, в которых обнаружены нарушения. Речь шла про дома №31 по ул. Горьковское шоссе, №18 по ул. Батыршина, №9 и №13 по ул. Чкалова. Тогда на директора УК «Заречье», обслуживающей дома, был составлен административный протокол. При этом, по словам главы ГЖИ Александра Тыгина, деньги на ликвидацию проблемы есть — 11 миллиардов на более чем 4 000 МКД по всему Татарстану.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в 2025 году в Татарстане капремонт придет в 911 многоквартирных домов. При этом общая удовлетворенность жителей республики качеством капремонт выросла. Об этом сообщил глава Госжилинспекции по РТ Александр Тыгин. Такие выводы он сделал на основании снижения количества жалоб по этому направлению.



Дмитрий Зайцев