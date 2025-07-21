Тренер «Рубина» Рахимов обратился к судье после матча с «Ахматом»

В преддверии матча с питерским «Зенитом» арбитр из Санкт-Петербурга раздал казанцам семь желтых карточек

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча с «Ахматом» (2:0) обратился к судье Ивану Абросимову. Арбитр показал казанской команде семь желтых карточек в игре в Грозном.

— Много предупреждений? Об этом надо спросить арбитра. Не сурово ли с первого фола давать желтую карточку? Но все бывает в первый раз, — цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

Желтые карточки в составе казанцев в матче с «Ахматом» получили Илья Рожков, Вельдин Ходжа, Богдан Йочич, Дмитрий Кабутов, Егор Тесленко, Александр Зотов и Константин Нижегородов.



Примечательно, что Иван Абросимов является представителем Санкт-Петербурга. В следующем туре «Рубин» играет в Казани против петербургского «Зенита». Напомним, в случае получения двух желтых или одной красной карточки, наказанный игрок пропускает как минимум одну игру в турнире.

Зульфат Шафигуллин