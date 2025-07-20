Новости спорта

01:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Ахматом»

19:31, 20.07.2025

Матч пройдет в Грозном в 20:30

«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Ахматом»
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на сегодняшний выездной матч против «Ахмата», который станет первым официальным матчем для команды в нынешнем сезоне РПЛ.

С первых минут на поле выйдут:

  • вратарь: Евгений Ставер.
  • защитники: Илья Рожков, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко и Игорь Вуячич с повязкой капитана.
  • полузащитники: Дмитрий Кабутов, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Угочукву Иву.
  • нападающий: Мирлинд Даку.

Ранее лидер «Ахмата» Бернард Бериша покинул клуб на правах свободного агента за три дня до встречи с казанской командой.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также