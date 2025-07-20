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Путин в Кремле провел встречу с советником верхового лидера Ирана

16:30, 20.07.2025

Иранский представитель рассказал о ситуации вокруг иранской ядерной программы

Путин в Кремле провел встречу с советником верхового лидера Ирана
Фото: Александр Жолобов, Фонд «Росконгресс», фотохост-агентство ПМЭФ-2025

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу со старшим советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Иранский представитель по поручению своего руководства рассказал российскому лидеру об оценке ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.

Напомним, 7 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия обладает технологическими возможностями для обеднения урана и готова предоставить соответствующие услуги Ирану. Он подчеркнул, что речь идет не о посредничестве, а о прямых услугах, предусмотренных еще Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Дарья Сайфиева

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