Путин в Кремле провел встречу с советником верхового лидера Ирана

Иранский представитель рассказал о ситуации вокруг иранской ядерной программы

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу со старшим советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Иранский представитель по поручению своего руководства рассказал российскому лидеру об оценке ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.

Напомним, 7 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия обладает технологическими возможностями для обеднения урана и готова предоставить соответствующие услуги Ирану. Он подчеркнул, что речь идет не о посредничестве, а о прямых услугах, предусмотренных еще Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Дарья Сайфиева