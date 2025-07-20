В России за сутки потушено 42 лесных пожарa в 18 регионах

На данный момент продолжаются работы по тушению 54 лесных пожаров в 14 регионах страны

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 42 лесных пожара в 18 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 54 лесных пожаров в 14 регионах страны



В борьбе с огнем задействован 1 981 человек, 238 единиц техники и 28 воздушных судов. 90 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

Режим чрезвычайной ситуации введен в 5 регионах. Особый противопожарный режим действует в 54 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.



Дарья Сайфиева