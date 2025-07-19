Татарстану выделят 727 млн рублей на производство компрессоров СПГ

Фото: Артем Дергунов

Татарстану выделят субсидию в размере 727 млн рублей на создание в Зеленодольске производства крупнотоннажных компрессоров сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что благодаря новому производству будет создано не менее 50 новых рабочих мест. В основной капитал планируется привлечь минимум 6,1 млрд рублей инвестиций. В течение 30 дней после публикации документа Минпромторг России должен заключить с правительством республики соглашение о субсидии и проконтролировать эффективность использования выделенных средств.

Напомним, выделение субсидии Татарстану обсуждалось в правительстве России в четверг. Тогда уточнялось, что реализацией проекта занимается АО «Казанькомпрессормаш» (входит в «Группу ГМС»).

Новое производство позволит заменить оборудование Baker Hughes Co., Mitsubishi и SBW в текущих и перспективных проектах создания крупнотоннажных и среднетоннажных производств СПГ, реализуемых ключевыми заказчиками России, такими как «Газпром» и «НОВАТЭК».

Галия Гарифуллина