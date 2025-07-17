Татарстан получит субсидию на производство крупнотоннажных компрессоров СПГ

Правительство выделит Татарстану субсидию на финансирование создания производства крупнотоннажных компрессоров сжиженного природного газа (СПГ) в Зеленодольске. Соответствующее решение планируется рассмотреть на заседании кабинета министров в четверг, сообщает пресс-служба кабмина.

Минпромторгу России будет поручено выделить бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства для оказания разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета бюджету республики.

Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение инвестиционного проекта «Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ» в моногороде Зеленодольске.

Реализацией проекта занимается АО «Казанькомпрессормаш» (входит в «Группу ГМС»). Новое производство позволит заменить оборудование Baker Hughes Co., Mitsubishi и SBW в текущих и перспективных проектах создания крупнотоннажных и среднетоннажных производств СПГ, реализуемых ключевыми заказчиками России, такими как «Газпром» и «НОВАТЭК».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Производственная мощность площадки в Зеленодольске составит 12 единиц в год, с возможностью одновременной сборки до трех единиц оборудования. Производственный корпус комплекса возводится на участке площадью 5,5 га.

«Казанькомпрессормаш» является российским производителем компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности. «Группа ГМС» — один из крупнейших в России производителей промышленных насосов и компрессоров, также выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев ответил на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время».

Рената Валеева